Российская ПВО сбила за ночь 41 украинский беспилотник

На протяжении ночи на субботу, 18 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 41 дрон неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ вели новые попытки атаковать объекты на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 12 беспилотников. Над Калужской областью и Республикой Башкортостан сбили по пять БПЛА. Над акваторией Черного моря уничтожили шесть аппаратов противника. Три дрона перехватили в Московской области. Еще по два беспилотника удалось нейтрализовать в Белгородской и Орловской областях. Над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областей сбили по одному беспилотнику.

Ранее Минобороны сообщило о 61 сбитом беспилотнике в ночь на 17 октября. Больше всего БПЛА, 28 единиц, было перехвачено над Республикой Крым.