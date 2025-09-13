Российская ПВО сбила за ночь 42 украинских беспилотника

На протяжении ночи на субботу, 13 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 42 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«С 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью было уничтожено 15 беспилотников. Над Белгородской областью сбили 12 БПЛА. 10 дронов перехватили в Волгоградской области. Еще два удалось нейтрализовать над Республикой Крым. По одному летательному аппарату уничтожили над Калужской, Курской и Смоленской областями.

Ранее сообщалось, что за утро пятницы, 12 сентября, противовоздушная оборона сумела нейтрализовать 22 неприятельских беспилотника над двумя российскими регионами. Все они были сбиты на протяжении четырех часов.