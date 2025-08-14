Российская ПВО сбила за ночь 44 украинских беспилотника

На протяжении ночи на четверг, 15 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия активно пыталась наносить удары по объектам на территории РФ, но противовоздушная оборона была начеку и эффективно отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над акваторией Черного моря было уничтожено 14 беспилотников. Над Волгоградской областью сбили девять БПЛА. Семь дронов перехватили над Республикой Крым, столько же сбили над Ростовской областью. Еще четыре удалось нейтрализовать в Краснодарском крае. Два летательных аппарата уничтожили над Белгородской областью. Один беспилотник сбили над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 13 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 46 дронов неприятеля. Больше всего, 15 беспилотников, было сбито над Брянской областью. Над Волгоградской областью сбили 11 БПЛА.