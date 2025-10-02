Российская ПВО сбила за ночь 85 украинских беспилотников

На протяжении ночи на четверг, 2 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 85 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия активно пыталась наносить удары по объектам на территории РФ, но противовоздушная оборона была наготове и своевременно отбивала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Воронежской областью было уничтожено 28 беспилотников. Над территорией Республики Крым сбили 13 БПЛА. 11 дронов перехватили в Белгородской области. Еще 10 удалось нейтрализовать в Саратовской области. Семь летательных аппаратов уничтожили над Ростовской областью. Четыре беспилотника сбили над Волгоградской областью, и над Пензенской областью — еще два.

За сутки до этого Минобороны сообщило о 20 сбитых беспилотниках противника. Все они были перехвачены в ночь на 1 октября. Больше всего БПЛА было нейтрализовано над Белгородской и Ростовской областями, по восемь единиц.