Российская ПВО сбила за ночь 87 украинских беспилотников

На протяжении ночи на вторник, 16 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 87 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия активно пыталась наносить удары по объектам на территории России, но ПВО была начеку и отражала удары неприятеля.

«С 23.00 до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Курской областью было уничтожено 30 беспилотников. Над Ставропольским краем сбили 18 БПЛА. 11 дронов перехватили в Ростовской области. Еще 10 удалось нейтрализовать в Брянской области. Пять летательных аппаратов уничтожили над Тульской областью. Четыре беспилотника сбили над Рязанской областью, и еще три — над территорией Республики Крым. По два БПЛА нейтрализовали над Воронежской и Волгоградской областями. Над Нижегородской областью и акваторией Черного моря было сбито по одному беспилотнику.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уже сообщал, что ПВО уничтожила за ночь над регионом несколько дронов. Это произошло в пяти районах, и в одном из них после этого вспыхнула сухая трава на земле. Пожар был быстро потушен.