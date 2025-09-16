Украинские БПЛА сбиты в пяти районах Ростовской области

Противовоздушная оборона отразила атаки беспилотников над пятью районами Ростовской области. В результате отмечен природный пожар, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, ВСУ пытались атаковать север Ростовской области. БПЛА были перехвачены над Боковским, Верхнедонским, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.

«В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал», — указал он.

Слюсарь добавил, что полная информация о последствиях налета противника все еще уточняется.

Ранее Слюсарь сообщал, что по итогам удара украинской армии в регионе получили ранения двое воспитателей специальной школы-интерната. Это произошло в результате удара беспилотника по зданию образовательного учреждения.