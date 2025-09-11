За ночь силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над российскими регионами

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ. Воздушные цели были нейтрализованы над территорией шести регионов страны.

Наибольшее количество беспилотников сбито над Воронежской областью — 6 единиц. Над Белгородской областью уничтожено 5 БПЛА, над Брянской и Курской областями — по 2 аппарата. По одному беспилотнику сбито над территорией Липецкой и Тамбовской областей.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Попытки проникновения беспилотников пресечены, жертвы и разрушения на земле отсутствуют.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что днем 10 сентября силы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над российской территорией.