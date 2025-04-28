Российская ПВО уничтожила 115 украинских беспилотников за ночь

В период с 27 апреля (20:50 мск) по 28 апреля (4:35 мск) силами противовоздушной обороны было перехвачено и ликвидировано 115 украинских беспилотников авиационного типа.

Как сообщило Министерство обороны РФ, большая часть БПЛА, а именно 102 единицы, были сбиты над территорией Брянской области. Еще девять беспилотников были уничтожены над Республикой Крым. Два БПЛА сбили над Курской областью. Один БПЛА был ликвидирован над Белгородской областью, еще один — над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что при атаке дронов ВСУ на Брянскую область погиб мирный житель.