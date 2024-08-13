Российская ПВО уничтожила 14 украинских дронов за ночь над тремя регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны на протяжении прошедшей ночи перехватили 14 БПЛА украинской армии, которыми пытались нанести удары по трем российским регионам. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

По утверждению военных, сразу по трем российским областям попытались совершить атаки за одну ночь. Средства ПВО были начеку и отразили террористические удары.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать - над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями», - указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали применять новую тактику, благодаря которой они наносят заметно большие повреждения мирным объектам. Они бьют своими беспилотниками дважды по одной цели, с промежутками в несколько минут.