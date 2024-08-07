ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей приграничья

Украинское командование разработало новую тактику атак на гражданские объекты в российском приграничье с целью нанести максимальный урон мирным жителям, пишет телеграм-канал Mash.

Теперь украинские дроны-камикадзе бьют по жилым домам, магазинам, автомобилям дважды. Подобные атаки наблюдались уже несколько раз.

Так, сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об атаке на многоквартирный дом в Шебекино. Один беспилотник влетел в окно квартиры, повредив остекление. Следом оператор БПЛА направил второй дрон в ту же квартиру, из-за чего начался пожар. К счастью, в этот раз в помещении никого не было.

4 августа после двойного удара беспилотниками была убита 75-летняя пенсионерка в Шебекино, а в середине июля схожим образом ВСУ обстреляли машину с рабочими в Курской области. В том случае ранения получили трое мужчин.

Ранее сообщалось, что из-за массированных атак ВСУ по Курской области пострадали 28 человек. В том числе украинские нацисты нанесли удар по машине скорой помощи.