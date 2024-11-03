Российская ПВО уничтожила 16 украинских беспилотников над Ростовской областью

Очередная массированная атака украинских дронов отражена в Ростовской области. Дежурными средствами ПВО было сбито 16 БПЛА. Такие данные в своем телеграм-канале привел глава региона Василий Голубев.

Губернатор сегодня утром, 3 ноября, записал, что украинская армия попыталась нанести по региону массированный удар беспилотными летательными аппаратами.

«На данный момент над территорией Ростовской области уже уничтожено 16 БПЛА - в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе», — указал он.

Голубев добавил, что пострадавших людей либо каких-то повреждений не зафиксировано. Зенитчики продолжают свои работу по перехвату воздушных целей.

Ранее военные рассказали, как расчет зенитного комплекса под Угледаром одной ракетой перехватил больше десятка воздушных целей в виде снарядов от «Града». Ему удалось сбить целый пакет выпущенных боеприпасов.