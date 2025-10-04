Российская ПВО уничтожила 17 украинских дронов с 13.00 до 17.00

С 13:00 до 17:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны России было сбито 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в субботу, 4 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

4 октября текущего года, с 13:00 до 17:00 по московскому времени, дежурные средства ПВО успешно уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 12 были сбиты над территорией Белгородской области, два — над Курской областью и один — над Брянской областью.

"Еще один БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что за три часа над Белгородской областью уничтожено 29 БПЛА.