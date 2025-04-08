Российская ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника за ночь

Министерство обороны Российской Федерации сообщило , что в ночь на 8 апреля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника, имеющих конструкцию самолетного типа.

В частности, как сообщает ведомство, 19 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Курской областью, а еще четыре — над территорией Белгородской области.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что Украина планирует увеличить объем закупок и производство дронов, в том числе на оптоволокне.