Российская ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника за ночь
Минобороны: силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над двумя регионами РФ
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Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на 8 апреля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника, имеющих конструкцию самолетного типа.
В частности, как сообщает ведомство, 19 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Курской областью, а еще четыре — над территорией Белгородской области.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что Украина планирует увеличить объем закупок и производство дронов, в том числе на оптоволокне.