Украина захотела покупать и производить еще больше дронов

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что Украина планирует увеличить объем закупок и производство дронов, в том числе на оптоволокне. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Зеленского, на прошедшем заседании было принято решение «максимально» увеличить производство всей линейки дронов, а также повысить объемы производства роботизированных комплексов. При этом конкретные цифры он называть не стал.

Ранее стало известно о том, что Европейский союз отказался направлять Литве и Эстонии средства, которые страны собирались потратить на создание стены дронов. По заявлению просителей помощи, беспилотными летательными аппаратами они хотели воспользоваться ради защиты от России, которая для перечисленных государств якобы представляет угрозу.