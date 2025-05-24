Российская ПВО уничтожила 94 украинских беспилотника за ночь

В ночь на 24 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 94 украинских беспилотника авиационного типа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

По информации, предоставленной ведомством, большая часть дронов, а именно 64 аппарата, была сбита над Белгородской областью. Кроме того, 24 беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Брянской области.

Еще по два БПЛА были перехвачены над Курской и Липецкой областями. Единичные дроны были сбиты над Воронежской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника.