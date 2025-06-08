Российская ПВО уничтожила над Курской и Орловской областями более 30 дронов ВСУ

С 20:00 мск до 23:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали 32 дрона ВСУ над Курской и Орловской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Над Курской областью сбили 27 дронов, еще пять устройство было сбито над Орловской областью.

Ранее очевидцы рассказали, что происходит на месте падения обломков БПЛА у детсада в Домодедово.

После падения обломков сбитого украинского беспилотника на территории детского сада "Василек" в Домодедово ситуация нормализовалась.

По словам журналиста, находящегося на месте событий, прибывшие оперативные службы проверили территорию и убедились в отсутствии угрозы.