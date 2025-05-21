Очевидцы рассказали, что происходит на месте падения обломков БПЛА у детсада в Домодедово
Возле детсада в Домодедово засыпали воронку от падения обломков БПЛА
Фото: [unsplash.com]
После падения обломков сбитого украинского беспилотника на территории детского сада «Василек» в Домодедово ситуация нормализовалась. Подробно об этом рассказал корреспондент URA.RU.
По словам журналиста, находящегося на месте событий, прибывшие оперативные службы проверили территорию и убедились в отсутствии угрозы. Воронку, образовавшуюся при падении обломков БПЛА, уже засыпали, а дворники приступили к уборке территории. Ворота учреждения закрыты, все экстренные службы покинули место происшествия.
Детей и сотрудников, которых заранее эвакуировали в безопасное место, происшествие не затронуло — пострадавших нет.
Напомним, утром ПВО отразили массированную атаку дронов на Подмосковье. Один из БПЛА, сбитый при попытке прорыва, упал в районе детсада, но благодаря слаженным действиям спасателей и администрации учреждения удалось избежать трагедии.
Ранее, 21 мая, на подлете к Москве сбили украинские беспилотники.