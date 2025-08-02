Российская ПВО уничтожила за ночь 112 украинских беспилотников

На протяжении ночи на субботу, 2 августа, российская ПВО отражала попытки ударов неприятеля и перехватила 112 БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

На протяжении всей ночи следовали попытки украинской армии нанести удары по объектам, которые находятся на территории России.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Над Ростовской областью удалось сбить 34 беспилотника. Над Краснодарским краем перехватили еще 31 дрон. 12 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, и над Рязанской областью ПВО нейтрализовала еще 11 аппаратов. На акваторией Азовского и Черного морей также сбито 11 беспилотников. В Самарской и Пензенской областях перехватили пять и четыре дрона соответственно. Два БПЛА уничтожили над Белгородской областью. По одному дрону перехватили в Республике Крым и Липецкой области.

Ранее уже сообщалось, что российская ПВО в ночь на 2 августа отражала атаки на Рязанскую область. На территорию одного из предприятий региона упали обломки сбитого беспилотника. Обошлось без жертв и без пострадавших. Повреждений жилых домов также не зафиксировано, со всем остальным уже разбираются сотрудники экстренных служб.