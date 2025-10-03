Российская ПВО уничтожила за ночь 20 беспилотников ВСУ

На протяжении ночи на пятницу, 3 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 20 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась наносить новые удары по объектам на территории РФ, но противовоздушная оборона дала отпор неприятелю.

«С 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над акваторией Черного моря было уничтожено девять беспилотников. Над Воронежской областью сбили четыре БПЛА. Три дрона перехватили в Белгородской области. Еще один удалось нейтрализовать в Курской области.

Ранее Минобороны сообщало о 85 сбитых беспилотниках, их нейтрализовали на протяжении ночи на 2 октября. Больше всего БПЛА, 29 единиц, было уничтожено над территорией Воронежской области.