Российская ПВО успешно ликвидировала 48 украинских дронов за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 28 мая успешно перехватили и ликвидировали 48 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным министерства, наибольшее количество дронов, а именно 30 единиц, было сбито над Белгородской областью. Кроме того, четыре БПЛА были уничтожены над Орловской областью, столько же — над Рязанской и аналогичное количество — над территорией Республики Крым. Три беспилотника были сбиты в Московском регионе, два — над Брянской областью, и один — над Тамбовской областью.

Ранее сообщалось, что плотная штора спасла от гибели жильцов квартиры, пострадавшей от обломков БПЛА в Москве.