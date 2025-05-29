Плотная штора спасла от гибели жильцов квартиры, пострадавшей от обломков БПЛА в Москве

Благодаря плотной шторе, установленной в одной из квартир, жители дома на юго-западе Москвы смогли избежать серьёзных травм. В результате атаки БПЛА в здании пострадали лишь несколько человек, у которых были зафиксированы лёгкие повреждения. Об этом передает телеграм-канал SHOT.

По информации, полученной от жильцов, в момент атаки они уже находились в состоянии сна. Их кровать находилась в непосредственной близости от окна, что и спасло их от осколков, которые влетели в квартиру после атаки БПЛА.

Люди испытали сильный стресс и получили несколько лёгких ранений.

На месте, где рухнули обломки беспилотного летательного аппарата, всё ещё трудятся специалисты экстренных служб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил падение БПЛА на ЖК «Миракс Парк» на юго-западе столицы.