Российская ПВО за неделю уничтожила рекордное количество беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за последнюю неделю перехватили и уничтожили не менее 1343 украинских беспилотников над территорией страны. К такому выводу пришли журналисты РИА Новости , проанализировав официальные сводки Министерства обороны РФ.

Согласно опубликованным данным, наиболее интенсивные атаки с использованием БПЛА пришлись на середину января. Так, 14 января средствами ПВО было ликвидировано около 260 беспилотных аппаратов, а 15 января — порядка 265 единиц. Эти дни стали наиболее напряженными с точки зрения отражения воздушных ударов.

Основная часть попыток атак с применением дронов была направлена на регионы европейской части России. Именно там фиксировалось наибольшее число перехватов и уничтожений воздушных целей.

Для сравнения, в период с 5 по 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили не менее 1193 украинских беспилотников. Таким образом, в последующие дни января интенсивность атак продолжила оставаться на высоком уровне.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 34 украинских дронов над шестью регионами России.