Российская ПВО за ночь и утро сбила 28 украинских беспилотников

На протяжении ночи и утра на 14 марта российская противовоздушная оборона нейтрализовала над территорией РФ 28 беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

На протяжении ночи на 14 марта, а также утра дежурные средства ПВО оказывали противодействие неприятелю.

«Средствами ПВО уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в военном ведомстве.

Больше всего, 15 беспилотников, было сбито в Брянской области. Над Белгородской областью перехватили пять БПЛА. Еще четыре ликвидировали в Московском регионе. Над Саратовской областью удалось сбить один дрон. Над акваторией Черного моря и над Калужской областью нейтрализовали по одному беспилотнику.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье были атакованы жилые районы. Пострадал многоквартирный дом на Резервном проезде в районе Дорогомилово, где частично разрушена крыша. Жители Балашихи слышали хлопки и взрывы, которые сопровождались следами дыма. Один дрон упал на частный дом в коттеджном поселке Росинтер-2 в Троицком округе, повредив три автомобиля и квадроцикл.