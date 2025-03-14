Украинские БПЛА атаковали жилые районы Москвы и области
Дроны ВСУ ударили по жилым районам Москвы и области: несколько домов повреждены
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В Москве и Московской области зафиксированы атаки украинских дронов на жилые районы. В частности, пострадал многоквартирный дом на Резервном проезде в районе Дорогомилово, где частично разрушена крыша. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил телеграм-канал «ЕЖ».
В Балашихе местные жители слышали громкие хлопки, после чего заметили светлый дым. По свидетельствам очевидцев, в небе произошел взрыв, сопровождавшийся столбом дыма.
Рядом с жилыми постройками были обнаружены обломки ракеты, предположительно, от системы ПВО, которая сбивала беспилотники над городом.
Жители Кутузовского проспекта также сообщали о громких взрывах, прогремевших около 06:50-06:55, после чего сработала сигнализация у множества автомобилей.
Звуки взрывов, вызванные атакой БПЛА, слышали и жители ЖК «Южная Битца», что было зафиксировано камерами наблюдения.
По данным 360.ру, еще один дрон упал на частный дом в коттеджном поселке Росинтер-2 в Троицком округе, повредив три автомобиля и квадроцикл.
Телеграм-канал SHOT сообщил о повреждениях дома в ЖК «Авангард» на западе Москвы в результате атаки БПЛА. Поврежден карниз крыши, а обломки дрона упали на козырек подъезда. Территория оцеплена, работают экстренные службы. Информации о жертвах не поступало.
Ранее сообщалось, что в Тобольске три человека получили ранения из-за взрыва газа в частном доме.