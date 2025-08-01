Российская ПВО за ночь сбила 60 украинских беспилотников

На протяжении ночи на пятницу, 1 августа, российской противовоздушной обороной было нейтрализовано 60 украинских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В ночь на 1 августа украинская армия предпринимала попытки атаковать объекты на территории России.

«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 31.07 до 04.10 мск 1.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Над Белгородской областью был уничтожен 31 вражеский беспилотник. Еще 12 сбили в Ростовской области. Над Краснодарским краем перехватили пять БПЛА, и еще четыре — над акваторией Черного моря. В Воронежской области нейтрализовали три дрона. По два беспилотника сбили над Тульской и Липецкой областями. Над Азовским морем удалось перехватить один БПЛА.

Ранее уже сообщалось, что Таганрог за ночь атаковали не менее десяти беспилотников. Жители города сообщили, что около полуночи они услышали звуки, похожие на пролет беспилотного летательного аппарата. В начале первого часа ночи раздались взрывы.