Украинские СМИ рассказали о взрывах в центральной части страны

На протяжении прошедшей ночи на 2 января в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Ее режим вводили в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черкасской областях. На фоне этого в городе Каневе, который расположен в Черкасской области, гремели взрывы. Никаких подробностей журналисты не привели. Местные власти также ничего не заявляли по этому поводу.

Ранее Национальный банк Украины заявил о возгорании одного из своих зданий в Киеве. Это произошло 1 января на фоне сообщений о воздушной тревоги, которая была объявлена в украинской столице. Пожар произошел на крыше здания после взрыва. Пострадали сама кровля и окна верхних этажей.