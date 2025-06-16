Украинские спецслужбы во взаимодействии со своими европейскими коллегами готовят против России новые провокации. Такое заявление сделали в Службе внешней разведки РФ, слова представителей этого ведомства привел ТАСС.

По утверждению разведчиков, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и СБУ получили распоряжение о подготовке новых провокаций в отношении РФ. Такие провокации должны быть кровавыми и последовать целой серией.

«Разработкой и оперативным обеспечением операций занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники СБУ или ГУР МО Украины и их агентура», — указали журналистам.

В СВР добавили, что подобная схема была уже недавно опробована во время терактов, которые провели в Брянской и Курской областях, а также при ударах по российским военным аэродромам.

Ранее сенатор Пушков высказал мнение, что у стран Европы не получается играть самостоятельную роль без Соединенных Штатов. Он уточнил, что это демонстрирует прежде всего то, что глава британского правительства отверг вероятность отправки своих войск на Украину без поддержки Вашингтона. Кроме того, канцлер ФРГ Мерц также безуспешно старался уговорить Трампа присоединиться к «крестовому походу» Евросоюза против России.