Тропическая угроза: российские туристы привозят лихорадку денге с Мальдив

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о случаях заболевания лихорадкой денге среди российских туристов, отдыхавших на Мальдивах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства.

Специалисты подчеркивают: распространение этого опасного вируса на территории России полностью исключено благодаря отсутствию в наших широтах специфических комаров-переносчиков. Однако для самих путешественников, выбирающих экзотические направления, риск остается реальным.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносится комарами вида Aedes. Его симптомы сложно игнорировать: резкий скачок температуры до 39-40 градусов, сильнейшая головная боль, мышечная ломота, тошнота и характерная сыпь. При их появлении сразу после возвращения из путешествия необходимо немедленно обратиться к врачу, обязательно сообщив о недавней поездке.

Профилактика заболевания становится вопросом личной ответственности каждого туриста. Роспотребнадзор рекомендует многоуровневую защиту: использование репеллентов с высоким содержанием ДЭТА, ношение светлой закрытой одежды даже в жару, обязательные москитные сетки на окнах и над кроватями. Особое внимание стоит уделить окружающей среде — комары размножаются в стоячей воде, поэтому стоит избегать отелей с открытыми водоемами и вазонами с застоявшейся водой.

