Российская туристка попыталась ввезти домой из Индии радиоактивный песок

Гражданка России возвращалась в Москву из Индии. Она при этом попыталась ввезти песок, который превышал предельно допустимую норму радиации в 11 раз. Данные об этом появились в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

42-летняя москвичка пыталась въехать в страну через аэропорт Внуково. При этом она использовала так называемый «зеленый коридор», в котором въезжающих, как правило, не проверяют таможенники.

«Фон ее багажа в 11 раз превысил норму, сработала система радиационного контроля «Янтарь» - указали представители таможни.

Оказалось, что фонит песок, который был собран женщиной на берегу Индийского океана. Он содержит в себе торий-232, который является природным радионуклидом. Женщина объяснила, что не знала об этом, а сам песок хотела использовать для выпуска косметики. Опасное вещество у нее изъяли, объяснив такой шаг решением Роспотребназора.

Ранее сообщалось, что через Домодедово в страну попытались ввезти чучело пятнистого оленя. Его изъяли и передали Дарвиновскому музею. Мужчину, который не удосужился провести положенное таможенное оформление, назначили административное наказание.