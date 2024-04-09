Разведка запеленговала диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая общалась исключительно на английском языке. По ней тут же был нанесен мощный артудар. Группа понесла тяжелые потери. Об этом сообщили РИА Новости .

Журналисты сослались на рассказ Андрея Марочко, подполковника Донецкой народной республики в отставке. Он сообщил, что на купянском направлении, в районе села Синьковка, была засечена диверсионная группа. Она вела все разговоры только на английском. Координаты этой группы передали на батарею гаубиц, после чего она нанесла удар по диверсантам.

«Стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, среди них двое были тяжело ранены», - указал военный эксперт.

По утверждению Марочко, данные о потерях противника стали известны из радиоперехвата. Остатки диверсантов затребовали помощь и эвакуацию оставшихся в живых.

Ранее Марочко сообщил, что украинская армия превратила центр Часова Яра в один большой сплошной укрепленный район. Боевики занимают позиции в домах, а в подвалах размещают госпитали, командные пункты и склады боеприпасов.