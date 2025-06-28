Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сделал заявление о том, что российские корректируемые авиабомбы (КАБ), широко известные как «чугуний», успешно поразили объект, расположенный примерно в 100 км от линии фронта. Эксперты полагают, что это событие может существенно повлиять на тактику применения авиации в зоне проведения СВО.

Лебедев утверждает, что получил информацию об ударе КАБ по Днепру от своих источников, находящихся на территории, контролируемой противником. В своем телеграм-канале он цитирует слова подпольщиков, отмечающих, что до Днепропетровска долетела КАБ, при этом расстояние от места падения до линии фронта в районах Каменского и Щербаков составляет 92 км, а до Энергодара — 98 км. Сигнал тревоги прозвучал всего за 4 мин до взрыва, а звук был гораздо более глухим, чем при ракетном ударе.

По словам Лебедева, теперь российская армия может использовать КАБы для уничтожения полигонов в Николаевской области, ударов по тыловым складам и пунктам временной дислокации в Харьковской и Сумской областях, а также для разрушения заводов по производству БПЛА и БЭКов, таких как «61-й» в Николаеве.

Это также создает возможность нанесения серьезного ущерба нескольким аэродромам «подскока». Он предполагает, что, несмотря на то, что это мог быть пробный удар, сам факт поражения цели на таком расстоянии может кардинально изменить ход боевых действий.

Аналитики «Военной хроники» считают, что использование российских авиабомб в районе Днепропетровска свидетельствует о значительном прогрессе ВКС РФ. Теперь российские самолеты способны поражать цели в глубине украинской территории, в том числе в центральных областях, при этом риск для экипажей сводится к минимуму. Это указывает на существенное расширение возможностей оперативно-тактической авиации.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удары по месту дислокации иностранных наемников в Сумской области.