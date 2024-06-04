Ракетные комплексы «Бастион», принадлежащие Черноморскому флоту, обстреляли наземные цели из состава украинской армии и уничтожили их. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС .

Ракетный дивизион «Бастионов» получил координаты заранее разведанных целей, после чего выдвинулся к месту запуска ракет.

«Личный состав развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выполнил пуски крылатых ракет», - указали в военном ведомстве.

После этого намеченные к поражению цели были проверены средствами объективного контроля. Те подтвердили уничтожение всех намеченных объектов.

Ранее издание The Washington Post предупредило Запад, что российская армия может наказать французского президента Макрона за его воинственную риторику. Она сможет нанести мощные удары по инструкторам из Франции, которые находятся на украинской территории и уничтожить их.