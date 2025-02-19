Подразделение группировки войск «Север» захватило в Курской области подвал, в котором украинские военные держали мирных местных жителей. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на рассказ разведчика с позывным Гера. По его утверждению, после захвата подвала в нем были обнаружены мирные жители, а также военное имущество, ранее принадлежавшее бойцам ВСУ. Украинцы запугивали людей, заставляя их готовить себе еду, а также прикрывались ими от огня с российской стороны.

«Почему мы не смогли сразу же зайти и взять это село, забрать его обратно, потому что ВСУ людьми прикрывались, а мы боялись навредить мирным жителям, действовали по обстановке», — указал он.

В этом месте также найдены боеприпасы, батареи для беспилотников, антидроновые одеяла. Совсем рядом с мирными жителями ВСУ также устанавливали минометы, чтобы безнаказанно вести огонь по российским частям.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью на 19 февраля ВСУ был нанесен удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На предприятии работают оперативные и экстренные службы.