Подразделениям российской армии в результате наступления удалось освободить от противника населенный пункт Гончаровка. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Российские части продолжают свое наступление на территории Курской области. Подразделениям из группировки войск «Север» удалось добиться очередного успеха.

«Освобожден населенный пункт Гончаровка в Курской области», — указали в военном ведомстве.

В этом же регионе была отражена контратака противника. Были нанесены поражения четырем бригадам и одному отдельному полку ВСУ. За последние сутки неприятель потерял в Курской области 260 своих военнослужащих. Было уничтожено семь его бронемашин, четыре орудия и два миномета. 12 бойцов ВСУ попали в плен. По имеющимся данным, всего украинская армия потеряла на территории региона почти 67,5 тыс. своих солдат и офицеров.

Ранее сообщалось, что участвовавшие в налете на Москву в ночь на 14 марта беспилотники оказались собранными из различных компонентов, взятых от разных моделей. ВСУ приступили к ударам кустарно сделанными БПЛА.