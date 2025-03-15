Российские бойцы освободили в Курской области Заолешенку и Рубанщину

В результате решительных наступательных действий в Курской области были освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

По утверждению военных, успеха удалось добиться подразделениям, которые входят в группу войск «Север».

«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина», — указал микроблог.

Помимо этого, было нанесено огневое поражение пяти бригадам и одному полку ВСУ. Неприятель за сутки потерял в регионе 220 своих военнослужащих.

Ранее появились сообщения, что украинские военные в Курской области стали переодеваться в российскую форму либо гражданскую одежду, чтобы выбраться из окружения. Силовики стараются их выловить при помощи местных жителей, которые сигнализируют правоохранителям о подозрительных людях.