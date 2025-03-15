Российские силовики задерживают в курском приграничье переодетых в форму ВС РФ и гражданскую одежду украинских солдат. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от силовых структур. По ней оставшиеся в живых украинские военные пытаются покинуть Курскую область. Для этой цели они переодеваются в военную российскую форму. Некоторые из них надевают штатскую одежду.

«Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов», — указали журналистам силовики.

Помощь российским военным оказывают местные жители. Они информируют их о подозрительных личностях, и вовремя сигнализируют об увиденных неонацистах.

Ранее украинских военных, которые находятся в Курской области, предупредил пресс-секретарь российского президента Песков. Он сообщил, что у них еще есть время сдаться и сохранить себе жизнь, но постепенно такая возможность исчезает.