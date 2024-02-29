Российские бойцы перехватили за сутки на купянском направлении 48 вражеских беспилотников

Средства противовоздушной обороны группировки «Запад» за истекшие сутки сумели уничтожить 48 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил Иван Бигма, глава пресс-центра данной группировки, его слова привел ТАСС .

Системы ПВО перехватили и уничтожили 48 дронов на протяжении одних суток.

«Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении», - утверждает Бигма.

Он добавил, что подразделениями ВС РФ было уничтожено две украинских БМП, 4 орудия, один минометный расчет и два пикапа. Потери неприятеля в живой силе составили 145 человек.

Ранее появлялись сообщения об атаке ВСУ дроном-камикадзе села Тишанка в Белгородской области. Люди не пострадали, повреждения получили строения и линия электропередач.