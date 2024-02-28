ВСУ атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе: есть повреждения

Украинские военные продолжают обстреливать российские территории. Так, во второй половине дня среды, 28 февраля, под очередной обстрел попало село Тишанка в Белгородской области.

Населенный пункт находится в Волоконовском районе региона. По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, к счастью, никто не пострадал среди мирных граждан. Но есть несколько повреждений: так, в жилом доме выбило стекла, посекло забор, повреждена оказалась и линия электропередачи.

Следом украинский дрон-камикадзе атаковал КамАЗ, сообщает губернатор Гладков. В результате взрыва в машине выбило стекла, но, что важно – снова обошлось без пострадавших.

Около 16 часов среды дежурные средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью очередной украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подробности уточняются.

Напомним, ранее в среду враг обстрелял и Курскую область, а точнее – приграничное село Гордеевка. Подробности читайте в нашем материале.