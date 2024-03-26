Российские бойцы с одного выстрела утилизировали британскую гаубицу под Северском в ДНР

Российские военнослужащие с первого выстрела уничтожили натовскую гаубицу FH-70 на окраине Северска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские артиллеристы вели беспокоящий огонь по российским позициям. Бойцы засекли местоположение орудия. В ответ полетел высокоточный корректируемый боеприпас «Краснополь».

Гаубица британского производства и артиллерийский расчет были ликвидированы с первого попадания.

Ранее в Минобороны сообщали, что расчет гаубицы «Мста-Б» во взаимодействии с операторами разведывательного БПЛА уничтожили «Краснополем» танк, минометный расчет и орудие Д-20 ВСУ на Донецком направлении.