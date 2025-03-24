Российские бойцы сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область

Украинские военные попытались прорваться в Белгородскую область, но эта попытка была блокирована подразделениями группы войск «Север». Об этом сообщили в Министерстве обороны, слова его представителей привело РИА Новости.

Части украинской армии в очередной раз совершили попытку прорваться через границу РФ на территорию Белгородской области. Они получили отпор от 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая входит в группировку «Север».

«Противник использовал инженерную машину разграждения, ББМ и мобильную технику, в том числе квадроциклы и багги, пытаясь проскочить на российскую территорию», — указали военные.

Расчеты FPV-дронов морских пехотинцев нанесли удары по выявленным целям и уничтожили их.

Ранее пленный украинец рассказал о мотивации частей ВСУ при попытках зайти в Белгородскую область. По его словам, военнослужащим обещают, что они не встретят серьезного сопротивления. Украинское командование обещает боевикам возможности грабить дома мирных граждан в том случае, если они успешно войдут на российскую территорию.