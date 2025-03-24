Пленный украинский боец Роман Лысенко с позывным «Рига» рассказал о том, украинское командование обещает боевикам возможности грабить дома мирных граждан. Об этом сообщается в телеграм-канале «Северный ветер».

По словам Лысенко, командование ВСУ таким образом мотивирует боевиков: если они смогут проникнуть в Белгородскую область, то получат возможность грабить дома мирных обычных граждан. Также бойцам обещалось и то, что на границе совсем нет русских военных, поэтому надо действовать. Лысенко в составе группы в 30 человек так и пытался сделать, но 25 военных были уничтожены силами ВС РФ.

Ранее стало известно о том, что в результате атак ВСУ по Белгородской области были уничтожены два моста - для ударов использовались ракеты HIMARS.