Российские бойцы уничтожили снайперскую пару ВСУ и группу ее прикрытия под Артемовском

Уссурийские десантники смогли ликвидировать целую группу бойцов украинской армии. Они перестреляли снайперов противника, а вслед за ними и группу тех солдат, которые прикрывали снайперов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

На артемовском участке фронта отличились бойцы из Уссурийской гвардейской десантно-штурмовой бригады. Их снайперы во время наблюдения сумели вычислить местонахождение снайперской пары противника, а также позиции группы прикрытия. На все это у десантников ушло порядка пяти суток. После этого снайперы перестреляли вражеских бойцов.

«В снайперской дуэли уничтожили противника», - указали в военном ведомстве.

После стрельбы к месту боя выдвинулась группа неприятельских солдат в количестве четырех человек. Она немедленно попала в засаду и была взята в плен в полном составе.

Ранее сообщалось, что установки залпового огня «Град» из подразделения костромских десантников нанесли удар по вражеским позициям на артемовском направлении. Было уничтожено порядка взвода ВСУ, который находился в резерве.