Российские бойцы группировки «Центр» ВС РФ ликвидировали еще один американский хваленый танк Abrams, используемый ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В качестве подтверждения предоставлено видео. На ролике российский БПЛА «Ланцет» врезается в укрытый в лесной посадке американский танк.

«Сегодня ударом российского беспилотника "Ланцет" был поражен M1A1SA Abrams на авдеевском направлении СВО. Сработали военнослужащие группировки "Центр". Сказать точно, уничтожен ли танк или ему удалось уйти из зоны поражения, пока не представляется возможным. Требуется время для точного подтверждения информации. Но факт удара нашим барражирующим боеприпасом по американской машине вы можете видеть воочию», — сообщил собеседник агентства.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее появились сообщения, что на авдеевском направлении уже уничтожены 4 американских танка Abrams. Российские бойцы без особых проблем жгут распиаренные тяжелые боевые машины.