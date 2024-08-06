Российские бойцы взяли в плен украинского солдата с помощью квадрокоптера

Операторы беспилотников на ореховском направлении сумели пленить неприятельского солдата при помощи своей техники. Они сначала сбросили сверху в блиндаж боеприпас, а потом с помощью дрона контролировали движение решившего сдаться в плен украинца. Об этом сообщил ТАСС .

Журналисты привели рассказ Министерства обороны РФ. Боевой эпизод произошел в районе села Вербовое, которое находится на ореховском направлении. Там операторы беспилотников засекли вражеский блиндаж, после чего подвели к нему квадрокоптер и сбросили боеприпас.

«После сброса в блиндаж боеприпаса солдат ВСУ получил легкую контузию и принял решение сложить оружие, выйдя с поднятыми вверх руками», - указали в военном ведомстве.

После этого над бойцом украинской армии завис другой квадрокоптер, который нес на себе ВОГ-25. Он контролировал передвижение украинца и не давал ему сбежать по пути к российским позициям. Так операторы довели пленного до самых окопов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью по Киеву был нанесен массовый удар «Искандерами». В его пригородах взорвалось не менее пяти ракет. Атака была полностью неожиданной для украинской ПВО, она не успела среагировать.