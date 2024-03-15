Российские бойцы загнали на минное поле остатки диверсионной группы ВСУ в Белгородской области

Диверсионная группа украинской армии, которая пыталась прорваться в Россию, была полностью уничтожена при отходе. Она вышла на минное поле, где и полегла. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

Диверсанты были высажены с вертолетов на расстоянии километра от границы, неподалеку от села Козинка. Они заняли несколько домов на окраине населенного пункта, но при попытке войти глубже, были остановлены бойцами ФСБ и российской армии. После этого им пришлось отступать по направлению к сопредельной территории.

«Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены», - заявили в военном ведомстве.

Численность этой группы составляла порядка 30 человек. Среди них были как украинские военные, так и иностранные наемники.

Ранее появились данные, что всех жителей Козинки пришлось эвакуировать в безопасное место. Причиной такого шага стали атаки украинских войск на село, в том числе и дистанционные удары с украинской территории.