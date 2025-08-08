В районе Красного Лимана, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), российские военнослужащие захватили в плен вьетнамского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал телеканал Russia Today.

Согласно заявлению взятого в плен бойца, он единственный, кто сумел выжить после российского удара, нанесенного по месту его дислокации. При осмотре у наемника была обнаружена нашивка, указывающая на его принадлежность к 4-му интернациональному легиону ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области сорвана попытка британских наемников высадиться на Тендровской косе.