Российские войска отразили попытку наемников из Великобритании высадиться на Тендровской косе. Об этом сообщило РИА Новости.

Российские бойцы, которые занимают позиции на территории Херсонской области, отразили попытку десанта иностранных наемников в ВСУ высадить десант.

«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — указали журналистам в силовых структурах.

Бой произошел в понедельник, 28 июня. Противник понес ощутимые потери. После этого ВС РФ нанесли удар по Очакову, откуда выходила ударная группа неприятеля.

Ранее сообщалось, что российские бойцы во время продвижения вперед обнаружили заминированную икону. Это произошло на Харьковском направлении. Такой факт был обнаружен при осмотре церкви, которую захотели восстановить. Саперы успешно обезвредили мину.