Российские бомбардировщики уничтожили командный пункт ВСУ планирующими бомбами

Фронтовые бомбардировщики наносили удары по местам расположения украинских войск бомбами М-62. Среди пораженных целей – командный пункт ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны РФ.

Для нанесения ударов использовались авиабомбы М-62. Они имеют фугасное действие и вес в 500 килограммов. Данные боеприпасы снабжены модулем планирования и коррекции.

«Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», - указали представители военного ведомства.

Каждая бомба М-62 начинена тремя сотнями килограммами взрывчатки. Один Су-34 способен нести по 4 таких авиабомбы.

Ранее CNN рассказало, как воздействуют российские планирующие бомбы на украинскую линию обороны. По утверждению журналистов, всего один полуторатонный боеприпас сумел изменить всю конфигурацию передовой и повлиять на баланс сил на линии боевого соприкосновения войск.