Российские подразделения в результате активных действий освободили за прошедшие сутки два населенных пункта: Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны России.

Части ВС России продолжили свое наступление на ряде направлений, благодаря этому от ВСУ были очищены два населенных пункта. Подразделениями группировки войск «Запад» освобождено Мирное в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области», — указали военные.

Неприятель при освобождении Малых Щербаков потерял около 70 своих военнослужащих. Нашими бойцами было уничтожено два бронетранспортера американского производства, а также три орудия.

Ранее генерал Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», сообщил, что в Курской области стали обнаруживать тела иностранных наемников. Бойцы ВСУ, когда не в состоянии эвакуировать трупы погибших «иностранных специалистов», отрубают у них головы и руки, чтобы максимально затруднить идентификацию тел.