Трупы иностранных наемников без голов и кистей находили в Курской области, где подобным образом украинские военные пытались скрыть личности убитых, которых бросили на поле боя. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Ранее информационному агентству в СК сообщали о том, что ВСУ лишают иностранных наемников рук и голов, дабы скрыть их персональные данные. Обезображенные трупы находили во время сражений Луганской Народной Республике.

По словам Алаудинова, подобные случаи МО РФ регистрировало на разных участках фронта. Таким образом украинские военные поступают, чтобы убитого нельзя было идентифицировать по отпечаткам пальцев или лицу и в том случае, если нет возможности вывезти тело.

«Забирают их, а тела оставляют. Такие случаи были… Поэтому сейчас иностранные наемники вообще заходят на любой участок без документов… Как раз один из таких фактов в прошлом году и был (в Курской области. — Прим. ред.), когда они не смогли забрать тела. Это как раз фиксировалось на этом направлении», — рассказал Алаудинов.

Офицер подчеркнул, что два подобных случая в последнее время также были зафиксированы на других участках СВО.

Ранее командир спецназа «Ахмат» высказался о потерях украинских военных, когда они предпринимали попытки добраться до Курска и Курчатова. Офицер также заявлял о том, что командование ВСУ безразлично относится к числу погибших наемников.